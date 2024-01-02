Окленд. Анисимова выиграла свой первый матч за восемь месяцев, Радукану станет соперницей Свитолиной

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 в Новой Зеландии

Окленд, Новая Зеландия • 1-7 января • хард • $267,082

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Коко Гауфф (США, 1) — Клэр Лю (США) 6:4, 6:2

Бренда Фругвиртова (Чехия, Q) — Анна Блинкова (-) 7:5, 6:4

Лулу Сунь (Швейцария, Q) — Маккартни Кесслер (США, Q) 6:4, 6:3

Варвара Грачёва (Франция, 8) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) 6:7(3), 7:5, 6:2

Эмма Наварро (США, 4) — Линда Фругвиртова (Чехия) 2:6, 6:4, 6:2

Элина Аванесян (-) — Моник Барри (Новая Зеландия, WC) 7:6(6), 6:2

Юань Юэ (Китай) — Кайла Дэй (США) 7:6(1), 6:7(5), 6:1

Петра Мартич (Хорватия, 7) — Ребека Масарова (Испания) 3:6, 6:3, 6:3

Ван Синьюй (Китай, 6) — Юлия Путинцева (Казахстан) 6:4, 7:5

Ван Сиюй (Китай) — Жаклин Кристиан (Румыния) 6:1, 5:7, 7:6(3)

Диан Парри (Франция) — Эмина Бекташ (США) 6:7(4), 7:5, 6:3

Леся Цуренко (Украина) — Саша Викери (США, Q) 7:5, 6:4

Мари Боузкова (Чехия, 5) — Магдалена Френх (Польша) 6:0, 3:6, 6:4

Аманда Анисимова (США, WC) — Анастасия Павлюченкова (-) 7:5, 6:4

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) 6:3, 4:6, 7:5

Элина Свитолина (Украина, 2) — Каролин Возняцки (Дания, WC) 6:4, 6:3

Бренда Фругвиртова одержала свою дебютную победу в основной сетке турнира в рамках основного Тура. Для 16-летней чешки это седьмое выступление на соревнованиях данного уровня.

Аманда Анисимова вернулась в Тур после восьмимесячной паузы из-за проблем с ментальным здоровьем.

Эмма Радукану также не играла в теннис с апреля прошлого года. В мае британка перенесла операции на обеих руках, а также на лодыжке. За выход в четвертьфинал Радукану будет бороться с Элиной Свитолиной.

Пары соперниц во втором круге: Гауфф — Фругвиртова, Сунь — Грачёва, Наварро — Аванесян, Юань — Мартич, Ван — Ван, Парри — Цуренко, Боузкова — Анисимова, Радукану — Свитолина.

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