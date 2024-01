Окленд. Элина Свитолина против Каролин Возняцки в первом круге: превью матча

Первая ракетка Украины открывает новый сезон в Окленде матчем против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки. Поединок пройдет во вторник 2 января третьим запуском на Центральном корте (начало игрового дня в 02:00 по киевскому времени)

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 01.01.2024): 454/240

Призовые за карьеру: $22,876,442

Дата рождения: 11/09/1990 (31 год)

Место рождения: Оденсе, Дания

Рост: 177 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 30 (2018 — Australian Open, Eastbourne, Beijing; 2017 — Tokyo [Pan Pacific], WTA Finals; 2016 — Tokyo [Pan Pacific], Hong Kong; 2015 — Kuala Lumpur; 2014 — Istanbul; 2013 — Luxembourg; 2012 — Seoul, Moscow; 2011 — Dubai, Indian Wells, Charleston, Brussels, Copenhagen, New Haven; 2010 — Ponte Vedra Beach, Copenhagen, Montréal, New Haven, Tokyo [Pan Pacific], Beijing; 2009 — Ponte Vedra Beach, Eastbourne, New Haven; 2008 — Stockholm, New Haven, Tokyo [Japan Open])

Высший рейтинг WTA: 1 (11/10/2010) — провела на первом месте 71 неделю (11-й результат в истории)

Побед/Поражений за карьеру (на 01.01.2024): 639/267

Призовые за карьеру: $35,548,193

H2H: 4-1

2018 | WTA Finals | хард (зал) | RR | Свитолина 5:7, 7:5, 6:3

2017 | WTA Finals | хард (зал) | RR | Возняцки 6:2, 6:0

2017 | Торонто (WTA 1000) | хард | Финал | Свитолина 6:4, 6:0

2017 | Дубай (WTA 1000) | хард | Финал | Свитолина 6:4, 6:2

2016 | Майами (WTA 1000) | хард | R3 | Свитолина 5:7, 6:4, 7:6(1)

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге

История на турнире

Элина Свитолина — впервые сыграет на турнире в Окленде.

Каролин Возняцки — 19/7 | датчанка восьмой раз будет играть на соревнованиях в Окленде. В 2015 и 2018 годах она доходила до финала, но выиграть титул не сумела.

Выступления на харде (на 01/01/2024[/i]):

Элина Свитолина — 265/124 (0/0 в этом году)

Каролин Возняцки — 404/169 (0/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Турнир в Окленде открывает сезоне 2024 года

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина — П, В, В, П, П — последний матч 02/09/2023

Каролин Возняцки — П, В, В, В, П — последний матч 03/09/2023

Национальный фактор:

Элина Свитолина — 4/2 | В прошлом году Свитолина проиграла Кларе Таусон на турнире ITF W100 в Оэйраше;

Каролин Возняцки — 9/9 | Свой последний поединок против представительницы Украины Каролин Возняцки провела на Australian Open-2020, когда победила Даяну Ястремскую;

Элина Свитолина проведет 539-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 347 побед (64%);

Каролин Возняцки проведет 862-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету датчанки 602 победы (70%);

Победительница этого матча получит $4,040 призовых и 30 рейтинговых очка. Проигравшая — $2,890 призовых и 1 рейтинговое очко.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet небольшое предпочтение отдает в этом поединке украинской теннисистке и оценивает ее шансы на победу коэффициентом 1,72, тогда как на успех датчанки предлагается коэффициент — 2,10.

Немного меньше на победу украинки предлагают букмекеры Favbet — 1,67, тогда как на победу Возняцки коэффициент — 2,25.

