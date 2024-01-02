Теннис
Окленд. Элина Свитолина против Каролин Возняцки в первом круге: превью матча
Первая ракетка Украины открывает новый сезон в Окленде матчем против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки. Поединок пройдет во вторник 2 января третьим запуском на Центральном корте (начало игрового дня в 02:00 по киевскому времени)
Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру (на 01.01.2024): 454/240
Призовые за карьеру: $22,876,442
Дата рождения: 11/09/1990 (31 год)
Место рождения: Оденсе, Дания
Рост: 177 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 30 (2018 — Australian Open, Eastbourne, Beijing; 2017 — Tokyo [Pan Pacific], WTA Finals; 2016 — Tokyo [Pan Pacific], Hong Kong; 2015 — Kuala Lumpur; 2014 — Istanbul; 2013 — Luxembourg; 2012 — Seoul, Moscow; 2011 — Dubai, Indian Wells, Charleston, Brussels, Copenhagen, New Haven; 2010 — Ponte Vedra Beach, Copenhagen, Montréal, New Haven, Tokyo [Pan Pacific], Beijing; 2009 — Ponte Vedra Beach, Eastbourne, New Haven; 2008 — Stockholm, New Haven, Tokyo [Japan Open])
Высший рейтинг WTA: 1 (11/10/2010) — провела на первом месте 71 неделю (11-й результат в истории)
Побед/Поражений за карьеру (на 01.01.2024): 639/267
Призовые за карьеру: $35,548,193
H2H: 4-1
2018 | WTA Finals | хард (зал) | RR | Свитолина 5:7, 7:5, 6:3
2017 | WTA Finals | хард (зал) | RR | Возняцки 6:2, 6:0
2017 | Торонто (WTA 1000) | хард | Финал | Свитолина 6:4, 6:0
2017 | Дубай (WTA 1000) | хард | Финал | Свитолина 6:4, 6:2
2016 | Майами (WTA 1000) | хард | R3 | Свитолина 5:7, 6:4, 7:6(1)
Путь на турнире
Теннисистки встречаются в первом круге
История на турнире
Элина Свитолина — впервые сыграет на турнире в Окленде.
Каролин Возняцки — 19/7 | датчанка восьмой раз будет играть на соревнованиях в Окленде. В 2015 и 2018 годах она доходила до финала, но выиграть титул не сумела.
Выступления на харде (на 01/01/2024[/i]):
Элина Свитолина — 265/124 (0/0 в этом году)
Каролин Возняцки — 404/169 (0/0 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Турнир в Окленде открывает сезоне 2024 года
Последние 5 матчей:
Элина Свитолина — П, В, В, П, П — последний матч 02/09/2023
Каролин Возняцки — П, В, В, В, П — последний матч 03/09/2023
Национальный фактор:
Элина Свитолина — 4/2 | В прошлом году Свитолина проиграла Кларе Таусон на турнире ITF W100 в Оэйраше;
Каролин Возняцки — 9/9 | Свой последний поединок против представительницы Украины Каролин Возняцки провела на Australian Open-2020, когда победила Даяну Ястремскую;
Элина Свитолина проведет 539-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 347 побед (64%);
Каролин Возняцки проведет 862-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету датчанки 602 победы (70%);
Победительница этого матча получит $4,040 призовых и 30 рейтинговых очка. Проигравшая — $2,890 призовых и 1 рейтинговое очко.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet небольшое предпочтение отдает в этом поединке украинской теннисистке и оценивает ее шансы на победу коэффициентом 1,72, тогда как на успех датчанки предлагается коэффициент — 2,10.
Немного меньше на победу украинки предлагают букмекеры Favbet — 1,67, тогда как на победу Возняцки коэффициент — 2,25.
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