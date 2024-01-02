Теннис
United Cup. Сербия и Норвегия стали четвертьфиналистами по итогам вторника
Результаты пятого игрового дня на командном турнире в Австралии
Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000
Действующие чемпионы: сборная США
Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка
Перт (Группа Е)
ЧЕХИЯ 1-2 СЕРБИЯ
Маркета Вондроушова — Ольга Данилович 6:1, 3:6, 6:3
Иржи Легечка — Новак Джокович 1:6, 7:6(3), 1:6
Мириам Колодзеёва/Петр Ноуза — Ольга Данилович/Хамад Меджедович 6:4, 6:7(2), 8-10
В четвертьфинальном матче Сербия сыграет против хозяев турнира — команды Австралии.
Сидней (Группа B)
ГРЕЦИЯ 1-2 ЧИЛИ
Мария Саккари — Даниэла Сегель 6:0, 6:1
Стефанос Сакелларидис — Николас Ярри 3:6, 6:3, 5:7
Мария Саккари/Стефанос Циципас — Даниэла Сегель/Томас Барриос Вера 7:6(5), 3:6, 6-10
Сборная Чили сохраняет шансы на выход в четвертьфинал соревнований и будет ожидать результат противостояния между Грецией и Италией.
Сидней (Группа F)
ХОРВАТИЯ — НИДЕРЛАНДЫ
Борна Чорич — Таллон Грикспор 7:6(4), 6:4
Донна Векич — Аранча Рус 6:2, 3:6, 6:1
Донна Векич/Иван Додиг — Деми Схюрс/Уэсли Колхоф 7:6(3), 3:6, 12-14
Сборная Хорватии не смогла обеспечить себе место в 1/4 финала по итогам сегодняшнего дня. На решающем тай-брейке хорваты отыграли три из четырех матчболов соперников, а также не реализовали один свой матчбол. Из этой группы в плей-офф вышла Норвегия, которая сыграет в четвертьфинале с победителем группы D (Италия, Германия, Франция).
Завтра состоится последний день групповых матчей на United Cup. К шести победителям групп присоединятся еще две команды с лучшими показателями (по одной из Перта и Сиднея).
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