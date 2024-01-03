Теннис
Брисбен. Джорджи и Стивенс стартовали с побед, определилась первая соперница Калининой
На турнире WTA 500 в Австралии завершились матчи первого круга
Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Лучия Брондзетти (Италия) — Эшлин Крюгер (США) 6:4, 7:5
Даниэль Коллинс (США) — Хейли Баптист (США, Q) 6:1, 4:6, 6:3
Кристина Букша (Испания) — Грет Миннен (Бельгия) 5:7, 6:3, 6:1
Марта Костюк (Украина) — Ана Богдан (Румыния) 4:6, 6:4, 6:3
Камила Джорджи (Италия) — Пэйтон Стёрнс (США) 5:7, 6:2, 6:3
Наоми Осака (Япония, WC) — Тамара Корпач (Германия) 6:3, 7:6(9)
Клара Бюрель (Франция) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) 6:4, 6:2
Анна Калинская (-) — Бернарда Пера (США) 6:2, 6:1
Хулия Риэра (Аргентина, Q) — Виктория Томова (Болгария) 6:2, 6:4
Линда Носкова (Чехия) — Тимеа Бабош (Венгрия, Q) 5:7, 7:6(8), 7:6(2)
Арина Родионова (Австралия, WC) — Мартина Тревисан (Италия) 6:3, 6:2
Мирра Андреева (-) — Диана Шнайдер (-) 6:2, 6:3
Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — Кэролайн Доулхайд (США) 3:6, 6:4, 6:2
Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — Даяна Ястремская (Украина, Q) 6:0, 6:4
Слоан Стивенс (США) — Катержина Синякова (Чехия) 7:5, 6:3
Оливия Гадецки (Австралия, Q) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC) 4:6, 6:0, 6:4
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