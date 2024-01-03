Брисбен. Сёстры Киченок сыграют в парных четвертьфиналах, Костюк завершила своё выступление

Украинские теннисистки провели матчи второго круга в парной сетке турнира WTA в Австралии

Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Надежда Киченок и Даниэль Коллинс из США победили шестых сеяных Веронику Кудерметову (-) и Людмилу Самсонову (-) со счётом 1:6, 6:4, 10-5. В четвертьфинале теннисистки встретятся с дуэтом Грет Миннен/Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания).

Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко обыграли Екатерину Александрову (-) и Анну Калинскую (-) — 5:7, 7:5, 13-11. Далее пятые сеяные сыграют с парой Магда Линетт/Бернарда Пера.

Марта Костюк и Тимеа Бабош из Венгрии, посеянные под седьмым номером, потерпели поражение от Кристины Букши (Испания) и Александры Пановой (-) — 6:4, 4:6, 5-10. Напомним, сегодня Костюк также уступила во втором круге одиночного разряда.

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