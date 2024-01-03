Гонконг. Чилич сыграл второй матч за год и упустил девять матчболов, Музетти и Фис одержали победы в стартовых поединках

На турнире АТР 250 в Гонконге сыграны все матчи первого круга

Гонконг, Китай • 1-7 января • хард • $739,945

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Лиам Броди (Великобритания, Q) — Педро Качин (Аргентина) 6:4, 6:0

Артур Фис (Франция, 8) — Борна Гойо (Хорватия) 6:3, 4:6, 6:1

Миомир Кецманович (Сербия) — Таро Даниэль (Япония, Q) 6:3, 6:2

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Синтаро Мотидзуки (Япония, WC) 7:5, 6:1

Шан Цзюньчэн (Китай, WC) — Ласло Дьере (Сербия, 7) 6:7(5), 6:3, 7:6(8) — отыграл 2 матчбола

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 5) — Марин Чилич (Хорватия, PR) 3:6, 7:6(4), 7:6(7) — отыграл 9 матчболов

Себастьян Офнер (Австрия) — Маккензи Макдональд (США) 6:1, 6:2

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Фабиан Марожан (Венгрия) 6:2, 6:3

Лоренцо Музетти (Италия, 6) — Коулмен Вонг (Гонконг) 6:4, 7:5

Павел Котов (-) — Нину Боржеш (Португалия) 6:2, 6:4

Эмил Руусувуори (Финляндия) — Бенжамен Бонзи (Франция) 6:7(5), 6:2, 6:1

Экс-третья ракетка мира Марин Чилич вышел на корт второй раз за последний год. Хорватский теннисист пропустил прошлый сезон из-за травмы колена. В поединке с Яном-Леонардом Штруффом Чилич лидировал 5:2 во втором сете, но дважды не подал на матч, упустив пять матчболов и затем упустил еще четыре в решающей партии. Немецкий теннисист обыграл хорвата в третий раз за их пять очных поединков.

Пары соперников во втором круге:

Андрей Рублев (-, 1) — Лиам Броди (Великобритания, Q)

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) — Артур Фис (Франция, 8)

Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Миомир Кецманович (Сербия)

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC)

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 5) — Себастьян Офнер (Австрия)

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 4)

Лоренцо Музетти (Италия, 6) — Павел Котов (-)

Эмил Руусувуори (Финляндия) — Карен Хачанов (-, 2)

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