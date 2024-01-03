Карлос Мойя о возвращении Надаля: «Думаю, что мы увидим лучшую версию Рафы весной, примерно в марте или апреле»

Тренер Рафаэля Надаля Карлос Мойя прокомментировал первый матч испанца после годичной паузы, которую ему пришлось взять из-за травмы бедра.

В своем первом поединке в Брисбене Рафаэль Надаль в двух сетах победил Доминика Тима.

— Я очень доволен его игрой с учётом всех обстоятельств. Я не мог ждать от него большего, чем он показал в матче против Тима. Конечно, всегда есть нюансы, которые можно улучшить, но постепенно всё встанет на свои места. Его уровень был очень хорошим, даже выше, чем мы ожидали. Теперь нам нужно продолжать совершенствоваться и прогрессировать матч за матчем.﻿﻿

Я думаю, что мы увидим его лучшую версию весной, примерно в марте или апреле. Ему понадобится около десяти игр, чтобы обрести уверенность, вернуть свой ритм. Я знаю, что он вернется на свой лучший уровень. С Рафой можно ожидать чего угодно, ведь это Рафа.

Идея состоит в том, чтобы быть готовым на все 100% к «Ролан Гаррос». Может быть, это произойдет раньше, может быть, на этой неделе (смеется). С Рафой никогда не знаешь. Он черпает свою магию неизвестно откуда, поэтому он и есть Рафа

Мы знаем, что это будет сложный и трудный путь, что конечная цель — участие в соревнованиях, которая будет достигнута сейчас. Но, находясь в соревновательном процессе, он будет стараться быть настолько конкурентоспособным, насколько это возможно. Я думаю, мы увидим очень хорошую версию Рафы, но на этот раз ему понадобится пара месяцев.

В преддверии возможного последнего сезона мы сосредоточимся на том, над чем работали в последние годы. Первый мяч, агрессивность, более короткие розыгрыши, все же ноги уже не те, что раньше. Для всего этого нужна хорошая физическая подготовка и качества, которыми обладает Рафа.

С другими игроками сложнее требовать такого. С Рафой вы можете себе это позволить. Кроме того, мы говорим о многих вещах, представляем себе, каким может быть последний год, наслаждаемся этими моментами соревнований, потому что, когда ты завершаешь карьеру, уже ничто не сможет сравниться с этим. Вы уже нигде не найдете эмоций игры на центральном корте в присутствии 15 000 зрителей, того адреналина от решающего сета на тай-брейке. Вы можете быть счастливы от многих других вещей, но этих чувств невозможно повторить.

Я постараюсь сделать так, чтобы он наслаждался этими моментами. Каждое мгновение, проведенное на центральных кортах, — это хорошее времяпрепровождение, веселье и возможность побыть со своей семьей, потому что мы все будем поддерживать его. Пора постараться получить удовольствие.

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