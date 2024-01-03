United Cup. Де Минор в двух сетах победил Джоковича и прервал его 43-матчевую беспроигрышную серию в Австралии

Австралийский теннисист одержал самую рейтинговую победу в карьере

Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000

Действующие чемпионы: сборная США

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Четвертьфинал

Алекс Де Минор (Австралия) — Новак Джокович (Сербия) 6:4, 6:4

Алекс де Минор взял реванш у Новака Джоковича за разгромное поражение в четвертом круге прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии. Де Минор третий раз в карьере сыграл против действующей первой ракетки мира и впервые одержал победу (до этого дважды проиграл Надалю). Также австралиец четвертый раз в карьере победил соперника из топ-5 мирового рейтинга.

Новак Джокович прервал свою 43-матчевую серию побед на австралийских кортах. Последним, кому удалось обыграть серба на зеленом континенте был южнокорейский теннисист Хён Чон, который был сильнее в их поединке четвертого круга Australian Open-2018.

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