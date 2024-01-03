United Cup. Франция и Греция последними пробились в четвертьфинал

На командном турнире в Австралии завершились матчи группового этапа

Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000

Действующие чемпионы: сборная США

Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка

Сидней (Группа D)

ФРАНЦИЯ 3-0 ИТАЛИЯ

Адриан Маннарино — Лоренцо Сонего 6:4, 6:4

Каролин Гарсия — Жасмин Паолини 6:4, 5:7, 6:4

Эликсан Лешемья/Эдуар Роже-Васслен — Нурия Бранкаччо/Фабио Коболли 7:6(5), 6:4

Завтра в четвертьфинальном матче Франция встретится с Норвегией, которая заняла первое место в группе F.

Сидней (Группа B)

ГРЕЦИЯ 3-0 КАНАДА

Стефанос Циципас — Стивен Диэс 6:2, 6:3

Мария Саккари — Лейла Фернандес 7:6(2), 6:3

Деспина Папамихаил/Петрос Циципас — Стэйси Фанг/Феликс Оже-Альяссим 7:5, 6:4

Сборная Греции в субботу сыграет против команды Германии. Немецкие теннисисты вышли в плей-офф со второго места в группе D.

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