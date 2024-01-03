Теннис
United Cup. Франция и Греция последними пробились в четвертьфинал
На командном турнире в Австралии завершились матчи группового этапа
Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000
Действующие чемпионы: сборная США
Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка
Сидней (Группа D)
ФРАНЦИЯ 3-0 ИТАЛИЯ
Адриан Маннарино — Лоренцо Сонего 6:4, 6:4
Каролин Гарсия — Жасмин Паолини 6:4, 5:7, 6:4
Эликсан Лешемья/Эдуар Роже-Васслен — Нурия Бранкаччо/Фабио Коболли 7:6(5), 6:4
Завтра в четвертьфинальном матче Франция встретится с Норвегией, которая заняла первое место в группе F.
Сидней (Группа B)
ГРЕЦИЯ 3-0 КАНАДА
Стефанос Циципас — Стивен Диэс 6:2, 6:3
Мария Саккари — Лейла Фернандес 7:6(2), 6:3
Деспина Папамихаил/Петрос Циципас — Стэйси Фанг/Феликс Оже-Альяссим 7:5, 6:4
Сборная Греции в субботу сыграет против команды Германии. Немецкие теннисисты вышли в плей-офф со второго места в группе D.
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