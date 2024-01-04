Брисбен. Надаль разгромил своего второго соперника, Хиджиката впервые сыграет в четвертьфинале турнира ATP на харде

На турнире ATP 250 в Австралии известны все четвертьфинальные пары

Брисбен, Австралия • 31 декабря — 7 января • хард • $739,945

Действующий чемпион: Кэй Нисикори (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, WC) — Джейсон Кублер (Австралия, WC) 6:1, 6:2

Джордан Томпсон (Австралия) — Уго Умбер (Франция, 4) отказ

Ринки Хиджиката (Австралия, WC) — Томаш Махач (Чехия, Q) 5:7, 6:2, 7:6(4)

Григор Димитров (Болгария, 2) — Даниэль Альтмайер (Германия) 6:1, 6:2

Рафаэль Надаль, менее чем за 1,5 часа, выиграл свой второй матч в Брисбене. Испанец сделал четыре брейка и отыграл все четыре брейк-поинта соперника. Надаль сыграет в четвертьфинале на уровне АТР-тура впервые с Уимболдона-2022. Напомним, что прошлый сезон он пропустил из-за травмы бедра. Следующим соперником Надаля будет 55-я ракетка мира Джордан Томпсон, у которого испанец выиграл оба очных поединка.

Ринки Хиджиката второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира АТР и впервые сделает это на харде. 22-летний австралиец дальше сыграет против 14-й ракетки мира Григора Димитрова.

Четвертьфинальные пары

Хольгер Руне (Дания, 1) — Джеймс Дакворт (Австралия, Q)

Роман Сафиуллин (-) — Маттео Арнальди (Италия)

Рафаэль Надаль (Испания, WC) — Джордан Томпсон (Австралия)

Ринки Хиджиката (Австралия, WC) — Григор Димитров (Болгария, 2)

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