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Брисбен. Плишкова справилась с Осакой и сыграет против Остапенко, Линетт остановила серию поражений

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 500 в Австралии

Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) — Лучия Брондзетти (Италия) 6:3, 6:0
Чжу Линь (Китай, 15) — Даниэль Коллинс (США) 1:6, 6:3, 7:6(7)
Магда Линетт (Польша, 9) — Кристина Букша (Испания) 6:3, 7:5
Дарья Касаткина (-, 5) — Марта Костюк (Украина) 6:3, 6:4
Елена Остапенко (Латвия, 3) — Камила Джорджи (Италия) 6:1, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия, 16) — Наоми Осака (Япония, WC) 3:6, 7:6(4), 6:4
Клара Бюрель (Франция) — Ангелина Калинина (Украина, 12) 6:4, 6:1
Виктория Азаренко (-, 8) — Анна Калинская (-) 6:1, 7:6(6)
Хулия Риэра (Аргентина, Q) — Екатерина Александрова (-, 7) 6:3, 6:4
Линда Носкова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния, 10) 6:4, 4:6, 6:4
Арина Родионова (Австралия, WC) — София Кенин (США, 14) 7:5, 7:6(7)
Мирра Андреева (-) — Людмила Самсонова (-, 4) 6:2, 6:1
Вероника Кудерметова (-, 6) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 6:2, 6:3
Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — Анастасия Потапова (-, 11) 6:4, 3:6, 6:4
Элизе Мертенс (Бельгия, 13) — Слоан Стивенс (США) 2:6, 6:1, 6:1
Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Оливия Гадецки (Австралия, Q) 6:4, 6:1

Магда Линетт прервала свою серию поражений, которая составляла семь матчей. В последний раз полька вигравала матч в начале октября, когда вышла в третий круг на турнире WTA 500 в Пекине.

Каролина Плишкова выиграла десятый матч подряд в Брисбене. Отметим, что в 2019 и 2020 годах чешка становилась чемпионкой этого турнира. Также Плишкова выигрывала здесь титул в 2017 году.

Елена Остапенко повела со счётом 3-2 в очных встречах с Камилой Джорджи. Три из этих пяти матчей проходили на травяном покрытии. Дальше латвийка сыграет против Каролины Плишковой: теннисистки встречались десять раз и одержали по пять побед.

Хулия Риэра (№137) впервые выступает на турнире WTA 500 и записала в свою актив дебютную победу над соперницей из топ-30 мирового рейтинга.

Арина Родионова (№113) во втором матче подряд смогла обыграть теннисистку из топ-50. В целом в активе австралийки пять таких побед за всю карьеру.

Пары соперниц в третьем круге: Соболенко — Чжу, Линетт — Касаткина, Остапенко — Плишкова, Линетт — Азаренко, Риэра — Носкова, Родионова — Андреева, Кудерметова — Сэвилл, Мертенс — Рыбакина.

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