Гонконг. 18-летний Шан Цзюньчэн впервые сыграет в четвертьфинале турнира ATP, Руусувуори впервые победил Хачанова

На турнире АТР 250 в Гонконге известны две четвертьфинальные пары

Гонконг, Китай • 1-7 января • хард • $739,945

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Миомир Кецманович (Сербия) 6:3, 7:6(4)

Шан Цзюньчэн (Китай, WC) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 6:7(5), 7:6(2), 7:6(2)

Павел Котов (-) — Лоренцо Музетти (Италия, 6) 6:4, 6:3

Эмил Руусувуори (Финляндия) — Карен Хачанов (-, 2) 7:6(2), 2:6, 6:2

Шан Цзюньчэн и Ботик ван де Зандсхулп провели пока самый длинный матч сезона. Китайский теннисист одержал победу за 3,5 часа. Для него это четвертый успех против соперника из топ-50. 18-летний Шан Цзюньчэн впервые сыграет в четвертьфинале турнира АТР и встретится с Фрэнсисом Тиафо, которому проиграл оба очных поединка.

Эмил Руусувуори впервые за три встречи сумел победить Карена Хачанова. Финский теннисист 11-й раз в карьере выиграл матч против соперника из топ-20. За место в полуфинале Руусувуори сыграет против еще одного «нейтрального» теннисиста Павла Котова у которого выиграл оба очных поединка в 2019 году.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua