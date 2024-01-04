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Гонконг. Фис и Офнер впервые прошли в четвертьфинал на открытом харде на турнире ATP

На турнире АТР 250 в Гонконге известны еще две четвертьфинальные пары

Гонконг, Китай • 1-7 января • хард • $739,945
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг
Андрей Рублев (-, 1) — Лиам Броди (Великобритания, Q) 6:4, 7:6(8)
Артур Фис (Франция, 8) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) 7:5, 7:5
Себастьян Офнер (Австрия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 5) 6:7(4), 7:6(5), 7:6(2)
Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) 7:5, 6:3

Артур Фис впервые в карьере прошел в четвертьфинал турнира АТР на открытом харде. Французский теннисист в прошлом году пять раз доходил до этой стадии и во всех пяти случаях проходил дальше. За место в полуфинал Фис сыграет против пятой ракетки мира Андрея Рублева.

Себастьян Офнер второй раз сыграл против Яна-Леннарда Штруффа и впервые его обыграл (их первый поединок состоялся в 2016 году). Австрийский теннисист пятый раз в карьере прошел в четвертьфинал на турнире АТР и впервые на открытом харде. Дальше Офнер сыграет против испанца Роберто Баутиста-Агута.

Четвертьфинальные пары
Андрей Рублев (-, 1) — Артур Фис (Франция, 8)
Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC)
Себастьян Офнер (Австрия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Павел Котов (-) — Эмил Руусувуори (Финляндия)

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