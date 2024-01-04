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Теннис

Окленд. Элина Свитолина против Эммы Радукану во втором круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за выход в четвертьфинал турнира в Окленде. Поединок пройдет в четверг 4 января четвертым запуском на Центральном корте и начнется не ранее 07:30 по киевскому времени

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру (на 04.01.2024): 455/240
Призовые за карьеру: $22,876,442

Окленд. Элина Свитолина против Эммы Радукану во втором круге: превью матча

Дата рождения: 13/11/2002 (21 год)
Место рождения: Торонто, Канада
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2021 — US Open)
Высший рейтинг WTA: 10 (11/0/2022)
Побед/Поражений за карьеру (на 04.01.2024): 99/49
Призовые за карьеру: $3,776,535

H2H: 0-0

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1 — Каролина Возняцки (Дания, №256 WTA) — 6:4, 6:2

Эмма Радукану

R1 — Елена-Габриэла Русе (Румыния, №134 WTA) — 6:3, 4:6, 7:5

История на турнире

Элина Свитолина — впервые играет на турнире в Окленде.

Эмма Радукану — 1/1 | британка второй год подряд приехала в Окленд. В прошлом году она остановилась во втором круге основной сетки.

Выступления на харде (на 04/01/2024[/i]):

Элина Свитолина — 266/124 (1/0 в этом году)

Эмма Радукану — 70/26 (1/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Турнир в Окленде открывает сезоне 2024 года

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина — В, П, В, В, П

Эмма Радукану — В, П, П, П, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина — 11/5 | Свитолина проиграла три последних матча против теннисисток из Великобритании. Последний такой поединок состоялся в 2022 году в Майами против Хезер Уотсон;

Эмма Радукану — 5/2 | Радукану не играла с украинками с 2022 года. В тот сезон она победила Марту Костюк (Мадрид) и Даяну Ястремскую (Порторож), а также уступила Ангелине Калининой (Мадрид);

Элина Свитолина проведет 540-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 348 побед (64%);

Эмма Радукану проведет 66-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету британки 35 побед (54%);

Победительница этого матча получит $6,608 призовых и 54 рейтинговых очка. Проигравшая — $4,040 призовых и 30 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet свое предпочтение отдает в этом поединке украинской теннисистке и оценивает ее шансы на победу коэффициентом 1,49, тогда как на успех британки предлагается коэффициент — 2,87.

Немного меньше на победу украинки предлагают букмекеры Favbet — 1,43, тогда как на победу Радукану коэффициент — 2,92.

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btu.org.ua

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