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Окленд. Элина Свитолина против Мари Боузковой в четвертьфинале: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за выход в полуфинал турнира в Окленде. Поединок пройдет в пятницу 5 января четвертым запуском на Центральном корте и начнется не ранее 07:30 по киевскому времени

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру (на 05.01.2024): 456/240
Призовые за карьеру: $22,876,442

Окленд. Элина Свитолина против Мари Боузковой в четвертьфинале: превью матча

Дата рождения: 21/07/1998 (25 лет)
Место рождения: Прага, Чехия
Рост: 180 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2022 — Prague)
Высший рейтинг WTA: 24 (12/12/2022)
Побед/Поражений за карьеру (на 05.01.2024): 332/189
Призовые за карьеру: $4,310,862

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H2H: 2-1

2020 | Australian Open | R1 | хард | Свитолина 6:3, 7:6(5)
2020 | Монтеррей (WTA 250) | Финал | хард | Свитолина 7:5, 4:6, 6:4
2019 | Гуанчжоу (WTA 250) | R2 | хард | Боузкова 6:4, 4:3 отказ

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1 — Каролина Возняцки (Дания, №256 WTA) — 6:4, 6:3 | ВИДЕО
R2 — Эмма Радукану (Великобритания, №301 WTA) — 6:7(5), 7:6(3), 6:1 | ВИДЕО

Мари Боузкова

R1 — Магдалена Френх (Польша, №70) 6:0, 3:6, 6:4
R2 — Аманда Анисимова (США, №373) 6:0, 6:1

История на турнире

Обе теннисистки впервые играют на турнире в Окленде.

Выступления на харде (на 05/01/2024):

Элина Свитолина — 267/124 (2/0 в этом году)

Мари Боузкова — 228/107 (2/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Турнир в Окленде открывает сезоне 2024 года

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина — В, В, П, В, В

Мари Боузкова — В, В, П, В, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина — 27/24 | Свитолина проиграла три последних матча против теннисисток из Чехии, в том числе два в прошлом году: против Линды Фругвиртовой (Бирмингем) и Маркеты Вондроушовой (Уимблдон).

Мари Боузкова — 8/2 | Бозукова лишь дважды проигрывала в матчах с украинками и оба раза это были игры против Элины Свитолиной. Последний раз против украинки Боузкова играла в 2022 году, когда победила Даяну Ястремскую в Мадриде;

Элина Свитолина проведет 541-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 349 побед (65%);

Мари Боузкова проведет 170-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету чешки 88 побед (52%);

Элина Свитолина проведет 73-й четвертьфинал на уровне WTA-тура и 49-й на открытом харде. 40 раз Свитолина проходила в полуфинал.

Мари Боузкова проведет 17-й четвертьфинал на уровне WTA-тура и 14-й на открытом харде. Чешка 8 раз проходила эту стадию.

Победительница этого матча получит $11,610 призовых и 98 рейтинговых очка. Проигравшая — $6,608 призовых и 54 рейтинговых очка.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet практически на равных оценивает шансы теннисисток в этом поединке: победа Элины Свитолиной — 1,98, а победа Мари Боузковой — 1,94.

Букмекеры Favbet — считают небольшой фавориткой противостояния Свитолину и предлагают на ее победу коэффициент — 1,84. Успех Мари Боузковой оценивается коэффициентом — 2,02.

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btu.org.ua

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