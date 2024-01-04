Теннис
United Cup. Франция в решающем парном матче четвертьфинала обыграла Норвегию
На командном турнире в Австралии определился третий участник полуфинала
Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000
Действующие чемпионы: сборная США
Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка
Четвертьфинал
ФРАНЦИЯ — НОРВЕГИЯ
Каролин Гарсия — Мален Хельго 6:2, 6:7(6), 7:6(5)
Адриан Маннарино — Каспер Рууд 1:6, 4:6
Каролин Гарсия/Эдуар Роже-Васслен — Ульрикке Эйкери/Каспер Рууд 7:5, 6:4
Каролин Гарсия выиграла все пять матчей на United Cup, в которых принимала участие — три одиночных и два в миксте.
Каспер Рууд сравнял счёт в очных встречах с Адрианом Маннарино, которому уступил в 2019 году на «Мастерсе» в Париже.
В полуфинале сборная Франции встретится с представителями Польши, которые также не проиграли ни одной из трёх сыгранных всреч на турнире в Австралии. Противостояние состоится в субботу.
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