Брисбен. Киченок и Остапенко проведут шестой совместный финал в карьере

Украинско-латвийская пара будет бороться за парный титул на турнире в Брисбене

Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Людмила Киченок и Елена Остапенко сыграют в финале после того, как их соперницы по полуфиналу пара Дарья Сэвилл/Дарья Касаткина (Австралия/-) снялись с турнира. Интересно, что в полуфинале Сэвилл и Касаткина должны были сегодня сыграть против «нейтральной» пары Анастасия Потапова/Яна Сизикова, но те также снялись с турнира.

Киченок и Остапенко проведут шестой совместный финал и будут бороться за третий совместный титул. В решающем матче теннисистки сыграют против пары Грет Миннен/Хизер Уотсон (Бельгия/Великобритания).

btu.org.ua