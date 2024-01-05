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Брисбен. Надаль не реализовал три матчбола и за 3,5 часа проиграл Томпсону, Руне и Димитров прошли в полуфинал

На турнире ATP 250 в Австралии известны все участники 1/2 финала

Брисбен, Австралия • 31 декабря — 7 января • хард • $739,945
Действующий чемпион: Кэй Нисикори (Япония)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал
Хольгер Руне (Дания, 1) — Джеймс Дакворт (Австралия, Q) 6:2, 7:6(6)
Роман Сафиуллин (-) — Маттео Арнальди (Италия) 7:6(4), 6:2
Джордан Томпсон (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, WC) 5:7, 7:6(6), 6:3
Григор Димитров (Болгария, 2) — Ринки Хиджиката (Австралия, Q) 6:1, 6:4

Хольгер Руне 14-й раз в карьере сыграет в полуфинале турнира АТР и второй раз сделает это на открытом харде. За свой дебютный финал на этом покрытии датчанин сыграет против Романа Сафиуллина.

Джордан Томпсон провел третий матч в карьере против Рафаэля Надаля и впервые сумел его обыграть. Во втором сете австралиец спас один матчбол подавая при счете 4:5, а затем еще два, уступая 4:6 на тай-брейке. Испанский теннисист, который проводит свой первый турнир после годичной паузы, при счете 1:4 в третьем сете покидал корт, чтобы получить помощь врачей. В полуфинале Джордан Томпсон сыграет против Григора Димитрова, которому проиграл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс в 2022 году (общий счет противостояния 1-1).

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