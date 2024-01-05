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Брисбен. Остапенко победила Плишкову и вышла в четвертьфинал, Носкова остановила Риэру

Результаты матчей третьего круга на турнире WTA 500 в Австралии

Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) — Чжу Линь (Китай, 15) 6:1, 6:0
Дарья Касаткина (-, 5) — Магда Линетт (Польша, 9) 6:4, 6:2
Елена Остапенко (Латвия, 3) — Каролина Плишкова (Чехия, 16) 6:2, 4:6, 6:3
Виктория Азаренко (-, 8) — Клара Бюрель (Франция) 7:5, 6:2
Линда Носкова (Чехия) — Хулия Риэра (Аргентина, Q) 6:1, 6:7(4), 6:3
Мирра Андреева (-) — Арина Родионова (Австралия, WC) 6:1 6:1
Анастасия Потапова (-, 11) — Вероника Кудерметова (-, 6) 7:5, 6:7(7), 6:4
Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Элизе Мертенс (Бельгия, 13) 6:1, 6:0

Елена Остапенко вышла вперёд в счёте личных встреч с Каролиной Плишковой (6-5) и остановила победную серию чешки в Брисбене, которая выигрывала здесь титул в 2019 и 2020 годах. Дальше латвийка сыграет против Виктории Азаренко и попробует впервые за три встречи обыграть её.

Линда Носкова прервала победную серию Хулии Риэры и третий матч подряд выиграла в трёх сетах.

Четвертьфинальные пары: Соболенко — Касаткина, Остапенко — Азаренко, Носкова — Андреева, Потапова — Рыбакина.

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