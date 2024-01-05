Эмма Радукану: «Мне действительно приятно, что Элина Свитолина сравнила наш матч со своим поединком против Иги Швёнтек на Уимблдоне»

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала свое поражение от Элины Свитолиной во втором круге турнира в Окленде

— Что я могу почерпнуть для себя из этого матча? То, что мне удалось хорошо отыграть два сета, два длинных сета, которые длились два часа. Я сумела удержать уровень игры против такой теннисистки как Элина. Она ничего не отдает тебе сама, надо действительно работать самой, чтобы выиграть у нее сет, чтобы выиграть матч. В течение первого сета мне удалось это сделать, также у меня было несколько шансов на тай-брейке второй партии. Я делала то же, что в первом сете, я играла активно и хотела забивать, просто на этот раз я ошибалась.

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Я думаю, что я смогла быстро улучшить свой уровень тенниса, если мы сравниваем с первым матчем. Дело в том, что ты не можешь на тренировках получить такой опыт, как тогда, когда играешь с такой соперницей как Свитолина. Во время матча ты знаешь, что должна каждый раз попадать на первой подаче, потому что в противном случае она будет атаковать на втором мяче. Мне действительно приятно, что Элина сравнила наш матч со своим поединком против Иги Швёнтек на Уимблдоне. Для меня это только начало возвращения, это старт сезона, и это начальная точка с которой я потом буду анализировать свой год.

Что случилось в третьей партии? Интенсивность с моей стороны упала. Мне надо научиться дольше держать эту стабильность, чтобы на равных бороться с такими соперницами. Думаю, что разница в моей игре была заметной, и это были только первые два матча после 8 месяцев паузы. Поэтому я, конечно, рада, что сумела повысить качество игры, у нас были действительно замечательные розыгрыши, болельщики создали классную атмосферу. Также я знаю, что и в Лондоне за меня болели мои друзья, что они очень рано просыпались, чтобы посмотреть мои матчи. Да, я рада, что почувствовала эту энергию.

• Обзор матча Элина Свитолина — Эмма Радукану в Окленде (ВИДЕО)

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