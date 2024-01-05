«Это не большая проблема», — Горан Иванишевич о травме Новака Джоковича

В комментарии сербскому изданию B92, тренер первой ракетки мира развеял беспокойство относительно травмы запястья серба после его поражения от Алекса де Минора на United Cup.

«Есть проблема с запястьем Новака, но самое главное, что он будет готов через 10-11 дней. Мы возьмем несколько дней отдыха, а затем начнем потихоньку тренироваться. Это не большая проблема.

Мы приехали на United Cup, чтобы сыграть несколько игр, и он это сделал. Он провел три хороших матча. Возможно, кроме поединка с де Минором. Это был не очень хороший матч с точки зрения результатов, но это была определенно хорошая подготовка, и это то, что ему было нужно».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии 2024 состоится в Мельбурне с 14 по 28 января. Новак Джокович — действующий чемпион турнира и рекордсмен по количеству титулов (10).

btu.org.ua