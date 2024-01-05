Теннис
Кубок Дэвиса. Игрок топ-10 вошёл в заявку сборной США на матч против Украины
Американская команда объявила свой состав на противостояние в этапе Квалификации
1-2 февраля сборная Украины будет бороться с командой США за место в финальную часть Кубка Дэвиса. Матч состоится в Вильнюсе на SEB Arena. Американцы сыграют в столице Литвы таким составом:
Тэйлор Фритц (№10)
Себастьян Корда (№24)
Кристофер Юбэнкс (№34)
Остин Краичек (№1 в паре)
Раджив Рам (№6 в паре)
Напомним, что ранее сегодня свою заявку на это противостояние опубликовала и наша команда.