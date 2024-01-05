Кубок Дэвиса. Игрок топ-10 вошёл в заявку сборной США на матч против Украины

Американская команда объявила свой состав на противостояние в этапе Квалификации

1-2 февраля сборная Украины будет бороться с командой США за место в финальную часть Кубка Дэвиса. Матч состоится в Вильнюсе на SEB Arena. Американцы сыграют в столице Литвы таким составом:

Тэйлор Фритц (№10)

Себастьян Корда (№24)

Кристофер Юбэнкс (№34)

Остин Краичек (№1 в паре)

Раджив Рам (№6 в паре)

Напомним, что ранее сегодня свою заявку на это противостояние опубликовала и наша команда.

btu.org.ua