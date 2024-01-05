Оэйраш. Урсу проиграл во втором круге основной сетки

Украинский теннисист не сумел выйти в четвертьфинал на «челленджере» в Португалии

Оэйраш, Португалия • 1-7 января • хард (зал) • €36,900

Действующий чемпион: Йорис де Лур (Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Вадим Урсу (Украина, LL) — Жайме Фариа (Португалия, WC) 3:6, 4:6

Вадим Урсу, который попал в основную сетку, как «лаки лузер» и одержал в первом круге свою дебютную победу на «челленджерах», уступил во втором раунде 411-й ракетке мира Жайме Фариа.

Украинец один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, сделал два брейка и проиграл четыре гейма на своей подаче. Поединок продолжался 72 минуты.

За выход во второй круг в Оэйраше Урсу заработал 620 евро призовых и 4 рейтинговых очка.

btu.org.ua