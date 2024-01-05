Окленд. Элина Свитолина против Ван Сиюй в полуфинале: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за выход в финал турнира в Окленде. Поединок пройдет в субботу 6 января вторым запуском на Центральном корте и начнется не ранее 06:30 по киевскому времени

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 06.01.2024): 457/240

Призовые за карьеру: $22,876,442

Дата рождения: 28/03/2001 (22 года)

Место рождения: Тайсин, Китай

Рост: 182 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Guangzhou)

Высший рейтинг WTA: 49 (09/01/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 06.01.2024): 189/127

Призовые за карьеру: $1,644,296

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1 — Каролина Возняцки (Дания, №256 WTA) — 6:4, 6:3 | ВИДЕО

R2 — Эмма Радукану (Великобритания, №301 WTA) — 6:7(5), 7:6(3), 6:1 | ВИДЕО

QF — Мари Боузкова (Чехия, №36) — 6:0, 6:3 | ВИДЕО

Ван Сиюй

R1 — Жаклин Кристиан (Румыния, №87) — 6:1, 5:7, 7:6(3)

R2 — Ван Синьюй (Китай, №35) — 6:3, 3:6, 7:6(2)

QF — Диан Парри (Франция, №76) — 6:7(3), 6:3, 6:4

История на турнире

Элина Свитолина — 0/0 | Украинка впервые играет на турнире в Новой Зеландии.

Ван Сиюй — 0/1 | Китайская теннисистка в прошлом году проиграла в первом круге основной сетки.

Выступления на харде (на 06/01/2024):

Элина Свитолина — 268/124 (3/0 в этом году)

Ван Сиюй — 115/79 (3/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Турнир в Окленде открывает сезоне 2024 года

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина — В, В, В, П, В

Ван Сиюй — В, В, В, П, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина — 10/6 | Свитолина не пересекалась с теннисистками из Китая с 2019 года, когда обыграла Ван Яфань на турнире в Пекине.

Ван Сиюй — 5/3 | Ван Сиюй выиграла три последних матча против теннисисток из Украины. Последнее поражение в таких поединках она потерпела в 2019 году от Катарины Завацкой.

Элина Свитолина проведет 542-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 350 побед (65%);

Ван Сиюй проведет 102-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету китаянки 46 побед (46%);

Элина Свитолина проведет 45-й полуфинал на уровне WTA-тура и 27-й на открытом харде. 20 раз Свитолина проходила в финал.

Ван Сиюй проведет 5-й полуфинал на уровне WTA-тура и 4-й на открытом харде. Китайская теннисистка 1 раз проходила эту стадию.

Победительница этого матча получит $20,830 призовых и 163 рейтинговых очка. Проигравшая — $11,610 призовых и 98 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает явной фавориткой матча украинскую теннисистку и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,29. На выход в финал Ван Сиюй предлагается коэффициент — 3,45.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 1,34. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 3,60.

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btu.org.ua