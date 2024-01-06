Брисбен. Носкова и Рыбакина поспорят за выход в финал

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA в Австралии

Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) — Дарья Касаткина (-, 5) 6:1, 6:4

Виктория Азаренко (-, 8) — Елена Остапенко (Латвия, 3) 6:3, 3:6, 7:5

Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (-) 7:5, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Анастасия Потапова (-, 11) 6:1 (отказ)

Линда Носкова и Елена Рыбакина проведут вторую очную встречу: в прошлом году казахстанка победила представительницу Чехии во втором круге Открытого чемпионата Франции.

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