Следить

Теннис

Брисбен. Носкова и Рыбакина поспорят за выход в финал

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA в Австралии

Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) — Дарья Касаткина (-, 5) 6:1, 6:4
Виктория Азаренко (-, 8) — Елена Остапенко (Латвия, 3) 6:3, 3:6, 7:5
Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (-) 7:5, 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Анастасия Потапова (-, 11) 6:1 (отказ)

Линда Носкова и Елена Рыбакина проведут вторую очную встречу: в прошлом году казахстанка победила представительницу Чехии во втором круге Открытого чемпионата Франции.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Бокс

Усик много готовится к бою с Фьюри, — Хижняк

Футбол

Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун — Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

Баскетбол

Бачили фото дитячої кімнати Леброна? Там купа постерів із найкращими спортсменами часів його дитинства

Теннис

Обзоры матчей второго игрового дня на United Cup (ВИДЕО)

Баскетбол

Леброн закинув рятівну трійку в клатчі з «Вулвз», але нібито наступив на лінію. Джеймс не міг у це повірити

Баскетбол

Найгірша команда в історії? «Детройт» програв 28 матчів НБА поспіль – з одним з найдорожчих тренерів ліги

Баскетбол

Первый бабл Суперлиги FAVBET в 2024 году пройдет с 9 по 11 января во Львове

Футбол

«Сиэтл» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча Зимней классики НХЛ (прямой эфир)

Бокс

ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Размажу лицо кролика Усика»

Хоккей

Прометей в напряженном матче удержал победу над Вентспилсом в ЛЭБЛ

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис