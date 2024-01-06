Брисбен. Рыбакина остановила Носкову и сыграет в финале

На турнире WTA в Австралии завершились полуфинальные матчи

Брисбен, Австралия • 1-7 января • хард • $1,736,763

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) — Виктория Азаренко (-, 8) 6:2, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Линда Носкова (Чехия) 6:3, 6:2

Елена Рыбакина одержала вторую победу над Линдой Носковой, с которой встречалась в прошлом году во втором круге Ролан Гаррос. На пути в финал казахстанская теннисистка не проиграла ни одного сета.

Для Рыбакиной это будет 15-й финал в карьере, в котором она попробует выиграть свой шестой трофей. Отметим, что два года назад Елена уже играла в финале турнира в Брисбене и уступила Эшли Барти.

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