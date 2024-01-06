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Элина Свитолина о волевой победе в полуфинале: «Сегодня я играла так, как будто завтра просто не наступит»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу в полуфинале турнира в Окленде

Сегодня Элина Свитолина одержала волевую победу в поединке против китаянки Ван Сиюй.

— Сегодня было очень тяжело. Ранее на этом турнире я отыграла три тяжелых раунда, играла до поздней ночи. После вчерашней игры я смогла пойти спать в очень поздний час, поэтому было сложно. Сегодня я играла так, как будто завтра просто не наступит. Пыталась заставить себя, я боролась, я хотела отдать все силы для победы.

Соперница сегодня показала мощную игру? Действительно, да, я пыталась просто перебить еще один мяч через сетку и использовать свои шансы, когда такие появлялись. Было реально сложно сегодня. Но я пыталась подталкивать себя к борьбе, хотела сосредоточиться на том, что в моих силах сделать. Я бы хотела поблагодарить зрителей за поддержку, потому что вы действительно вдохновляли меня.

• Обзор матча Элина Свитолина — Ван Сиюй в Окленде (ВИДЕО)

В финале турнира в Окленде Элина Свитолина сыграет против третьей ракетки мира Коко Гауфф.

btu.org.ua

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