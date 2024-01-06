Ига Швёнтек: «После проигранного сета мне нужно было немного больше сосредоточиться, потому что мои мысли были где-то далеко от корта»

Лидер рейтинга WTA поделилась впечатлениями от своего камбека в матче против Каролин Гарсии и выхода сборной Польши в финал United Cup

— Ига, можете рассказать о корректировках? Чувствовали ли вы, что сделали большие изменения между первым и вторым сетами, или это были небольшие нюансы, которые изменили ситуацию?

— Я бы сказала, что да, в голове я понимала, что нужно внести большие коррективы, потому что я была нетерпеливой, и иногда принимала неправильные решения. Мне нужно было немного больше сосредоточиться, потому что я чувствовала, будто мои мысли где-то далеко от корта.

После перерыва, между первым и вторым сетами, я точно вернулась более собранной и сфокусированной. Так что я очень горжусь собой сегодня. Но с точки зрения тенниса, конечно, первые матчи на другом стадионе, даже несмотря на то, что покрытие очень похоже, если сравнивать Брисбен и здесь, я бы сказала, что всё же я чувствовала себя немного не в ритме.

— Как вы оцените свою работу в межсезонье? И если можете, расскажите о некоторых из тех вещей, которые вы меняли в своей игре?

— Ну, сегодня я сыграла два очка с лета, а также один драйв-воллей (улыбается). Раньше это случалось не так часто. Над этим мы работали, я немного продвигалась вперед и не всегда остаюсь на задней линии. Чувствую, что если мы хотим добиться успеха, то мне нужно стать игроком, который будет играть более целостно, чем раньше. Поэтому это, безусловно, шаг вперед.

— Как это работает в ситуациях, когда вы оказываетесь в ситуации, когда поначалу все может быть тяжело, и вдруг игроки вашего уровня способны что-то включить и вырвать победу в матче?

— Это не так, что мы можем влиять на все. Знаете, можно попробовать больше сосредоточиться. Иногда это срабатывает, а иногда нет. Я бы не сказала, что я переключилась и всё, потому что я пыталась переключиться ещё в первом сете, мне просто нужно было время. И я думаю, если вы будете продолжать пытаться, вы никогда не пожалеете, что сделали это.

Так что иногда для меня такое случается в момент когда я проиграла три очка в начале игры, а сегодня мне пришлось даже проиграть целый сет, что конечно не идеально, но все же самое главное для меня — это то, что я вовремя вернулась в матч.

btu.org.ua