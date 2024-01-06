Первая ракетка Австралии не получила wild card на домашний турнир Grand Slam

Организаторы Открытого чемпионата Австралии оставили без внимания успехи Арины Родионовой.

34-летняя теннисистка, которая в конце прошлого года выиграв несколько турниров ITF поднялась на первое место в национальном рейтинге (№113 WTA), несколько неожиданно не получила специальное приглашение в основную сетку домашнего «мэйджора».

Сама Арина Родионова прокомментировала это решение в социальных сетях: «Хотела бы сказать, что я удивлена. Но честно, удовольствие от достижения всего этого абсолютно самостоятельно, несмотря на все… оно того стоит. Увидимся на квалификации АО через несколько дней, и я в восторге от этого!».

Отметим, что на этой неделе Родионова просила организаторов Аustralian Open не забывать о ней, однако последнюю «карту» на первом «мэйджоре» сезона решили предоставить экс-теннисистке топ-20 Дарье Сэвилл.

Всех обладателей wild card можно посмотреть здесь.

btu.org.ua