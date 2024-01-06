Рафаэль Надаль: «Надеюсь, что у меня будет шанс потренироваться на следующей неделе и сыграть в Мельбурне — я сейчас ни в чем не уверен на 100%»

Испанский теннисист ответил на вопросы журналистов после поражения от Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира в Брисбене

— Рафа, как ты чувствуешь себя после такого напряженного сегодняшнего матча?

— Ну, устал, конечно. Грустно в этот момент, потому что у меня было много возможностей. Но я считаю, что он провел хороший матч. Для меня это был не самый лучший поединок, я имел достаточно возможностей чтобы его выиграть, поэтому… После года паузы это нормально, что такое происходит. Как я говорю постоянно: каждый день — это отдельная история, и из-за такого долгого пропущенного периода все сложно.

— Нас всех интересует состояние верхней части вашей левой ноги. Расскажите нам, в чем, по вашему мнению, была проблема и насколько она серьезна.

— О, я не знаю. Мне нужно посмотреть, как я проснусь завтра утром. В последние дни мы говорили о позитивных вещах. Именно поэтому я не слишком позитивен, когда высказываюсь. Я говорю с большой долей осторожности, потому что знаю, что после годичной паузы организму сложно играть турниры на самом высоком уровне. Когда все становится сложнее, ты не знаешь, как отреагирует твое тело.

Это начало. Я так давно не играл на турнирах. Как я уже сказал, последний месяц был довольно неплохим с точки зрения интенсивности, но это не такой уж большой период времени. Надеюсь, что у меня будет шанс потренироваться на следующей неделе и сыграть в Мельбурне. Честно говоря, я сейчас ни в чем не уверен на 100%.

— Когда вы решили играть дальше после медицинского тайм-аута, у вас была сильная боль в конце матча?

— Уровень боли во время матча совсем не важен. Сегодня я смог сыграть три сета, так что давайте подождем. Сейчас не то время, чтобы говорить о таких вещах. Это момент, чтобы порадоваться и поздравить соперника. А в следующие пару дней посмотрим, как я себя чувствую. Если я буду чувствовать себя плохо, мы сделаем тесты и посмотрим, что они покажут.

— Можете ли вы сказать нам, в каком месте вы почувствовали боль?

— Да, это место очень похоже на то, что было в прошлом году, но все же немного другое. Я чувствую скорее мышечную боль. В прошлом году болело сухожилие. Сейчас я чувствую, что мышцы устали. То есть, это точно не то же самое, что было в прошлом году, потому что когда это случилось в прошлом году, я сразу почувствовал что-то резкое. Сегодня я ничего не почувствовал. Единственная проблема в том, что из-за того, что место то же самое, ты немного больше боишься, чем обычно.

Возможно, это просто мышцы, натруженные после нескольких дней усилий и очень тяжелого матча. Это и будет идеальным вариантом, того, что, как мы знаем, может произойти сегодня. Вот почему я все время говорю, что моя цель — попытаться быть конкурентоспособным через несколько месяцев.

Я очень надеюсь, что если завтра и послезавтра состояние ноги будет улучшаться и улучшаться, тогда это будет отличная новость. Если нет, как я уже сказал, мы проведем тесты и посмотрим что делать дальше.

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