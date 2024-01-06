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Теннис

United Cup. Германия одолела хозяев турнира в полуфинальном матче

На командном турнире в Австралии определился второй участник финала

Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000
Действующие чемпионы: сборная США
Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка

Полуфинал
АВСТРАЛИЯ 1-2 ГЕРМАНИЯ
Айла Томлянович — Анжелик Кербер 6:4, 2:6, 6:7(7)
Алекс де Минор — Александр Зверев 5:7, 6:3, 6:4
Сторм Хантер/Мэттью Эбден — Лаура Зигемунд/Александр Зверев 6:7(2), 7:6(2), 13-15

Анжелик Кербер проводит свою первую неделю после полуторагодичной паузы, связанной с рождением дочери. Немка одержала первую победу в одиночном разряде за четыре проведённых матча в Австралии. На тай-брейке Кербер отыграла два матчбола.

Алекс де Минор во второй раз смог обыграть Александра Зверева за шесть матчей против него и прервал победную серию немца, который выиграл все свои три предыдущих одиночных матча на турнире.

Лауре Зигемунд и Александру Звереву понадобилось пять матчболов для победы в парной встрече, при этом они отыграли два матчбола соперников.

В воскресенье сборная Германии встретится с Польшей. Отметим, что сегодняшнее противостояние немцев с австралийскими теннисистами завершилось в 02:20 ночи по местному времени, а начало финала запланировано на 17:30 (08:30 по Киеву).

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