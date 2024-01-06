Вторая ракетка Швейцарии пропустит Открытый чемпионат Австралии

Доминик Штрикер не сможет сыграть на первом «мэйджоре» сезона

Об этом швейцарский теннисист сообщил в своих соцсетях.

«Привет, теннисная семья. С тяжелым сердцем я делюсь сегодня тяжелыми новостями. Из-за травмы спины я вынужден отказаться от участия в предстоящем Открытом чемпионате Австралии.

Я обещаю вернуться более сильным и более готовым, чем когда-либо. Спасибо всем, кто поддерживал меня», — написал Штрикер.

Отметим, что для 21-летнего теннисиста, который занимает 94 место в мировом рейтинге, это должен был быть дебют в основной сетке Australian Open.

Место Доминика Штрикера в списке участников основной сетки Открытого чемпионата Австралии займет японец Есуке Ватануки. Ранее, благодаря отказу от участия американца Райли Опалки, избежал участия в квалификации финалист Australian Open-2020 Доминик Тим.

btu.org.ua