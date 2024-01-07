Теннис
Аделаида. Ангелина Калинина против Марты Костюк в первом круге: превью матча
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк сыграют друг с другом в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде. Поединок пройдет 8 января и откроет игровой день на корте №1 в 02:30 по кивскому времени
Дата рождения: 07/02/1997 (26 лет)
Место рождения: Новая Каховка, Украина
Рост: 180 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 31.12.2023): 344/193
Призовые за карьеру: $2,978,112
Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 179 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (Остин — 2023)
Высший рейтинг WTA: 32 (07/08/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 08.01.2024): 181/109
Призовые за карьеру: $3,194,819
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H2H: 0-1
2019 | Торунь (ITF) | 1/4 | грунт | Костюк 1:6, 6:3, 6:3
Путь на турнире
Теннисистки встречаются в первом круге
История на турнире
Ангелина Калинина — 1/1 | В 2022 году Ангелина Калинина дошла до второго круга на турнире в Аделаиде.
Марта Костюк — 1/2 | Костюк в третий раз стартует в Аделаиде. Ее лучший результат — второй круг в 2022 году.
Выступления на харде (на 08/01/2024[/i]):
Ангелина Калинина — 95/77 (0/1 в этом году)
Марта Костюк — 92/55 (1/1 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Ангелина Калинина — 0/1
WTA 500 — 0/1 | Брисбен — R2
Марта Костюк — 1/1
WTA 500 — 0/1 | Брисбен — R2
Последние 5 матчей:
Ангелина Калинина — П, В, В, П, В
Марта Костюк — П, В, П, В, В
Национальный фактор:
Ангелина Калинина — 14/6 | Ангелина была сильнее в двух последних дерби против Даяны Ястремской, которые состоялись в прошлом году: в Аделаиде и Дубае.
Марта Костюк — 3/3 | Для Марты это будет первое дерби с 2021 года, когда она проиграла Катерине Байндл на турнире в Чикаго;
Ангелина Калинина — проведет свой 119-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 59 побед (50%).
Марта Костюк — проведет свой 141-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 69 побед (49%).
Победительница этого матча получит $13,170 призовых и 60 рейтинговых очков. Проигравшая — $8,860 призовых и 1 рейтинговое очко.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает фавориткой матча Марту Костюк и предлагает на ее победу коэффициент — 1,67. Успех Ангелины Калининой в этом матче оценивается коэффициентом — 2,17.
Немного более ровны коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Марты Костюк — 1,79, а победа Ангелины Калининой — 2,07.
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