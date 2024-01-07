Александр Зверев: «Думаю, что Польша с Игой и Хуби является фаворитом, независимо от того, с кем они играют»

Седьмая ракетка мира Александр Зверев — о полуфинале против Австралии и предстоящем финальном поединке United Cup против Польши

— Поделитесь своими эмоциями, после того как прошли через этот матч. Это был невероятный день, не так ли?

— Да, Энджи [Кербер] сегодня спасла наши задницы (улыбается). И я очень этому рад, невероятный матч для нее. Также смешанный парный разряд, очевидно, столько эмоций, столько матч-поинтов у обеих команд.

Поэтому, что я могу сказать? Мы в финале и очень рады этому. Команда Польши, очевидно, счастливее от того, что провела последние три часа в постели, но мы счастливы, что попали в финал (улыбается).

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— Ваши мысли о встрече с Хуби [Хуркачем]? Очевидно, что это совсем другой вызов, чем тот, с которым вы столкнулись сегодня.

— Конечно, но сегодня я считаю, был невероятный матч, если честно. Я чувствую, что это был лучший матч Алекса против меня, он в невероятной форме.

Игра с Хуби, очевидно, будет отличаться от сегодняшней игры очень мощными подачами. Думаю, будет намного меньше беготни, чем в матче с Алексом, намного меньше длинных розыгрышей, но я с нетерпением жду этого вызова. Возможно, я немного больше устал, чем он, как мне кажется. Но да, это будет тяжелая игра.

Я думаю, что Польша с Игой и Хуби является фаворитом, независимо от того, с кем они играют. Думаю, Ига — это такой своеобразный чит-код на United Cup, и до сих пор он работал. Надеюсь, завтра в финале мы сможем это изменить.

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