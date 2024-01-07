Александр Зверев: «Этот формат, когда пришлось сыграть шесть матчей за три дня, наверное, даже сложнее, чем «мэйджор»

Победитель United Cup в составе сборной Германии рассказал о своем физическом состоянии и эмоциях после турнира

— Алекс, с точки зрения физического подвига, эти четыре матча, которые вы сыграли за 24 часа, можете ли вы сравнить это с физической нагрузкой, через которую вам приходилось проходить в своей карьере?

«Сложный вопрос. Этот формат, особенно последние три дня, когда пришлось сыграть шесть матчей, наверное, даже сложнее, чем «мэйджор». Потому что на турнире ты можешь сыграть пять сетов, но у тебя всегда есть свободный день между играми, чтобы восстановиться. Пусть даже не 100%, но на 90%-95%, иногда на 80%. Здесь у вас нет такого времени. Вчера я…. кстати, сегодня или вчера? Ага уже вчера — так вот, я пошел спать в 5:30 или 5:45 утра.

А затем, мне приходится вставать с постели и, не чувствуя себя хорошо, играть еще два матча. Да, физически это очень сложное мероприятие, безусловно. Но, честно говоря, этот трофей выигранный с такой командой делает все это стоящим того. Мы счастливы по этому поводу».

Отметим, что Александр Зверев за три последних дня провел на турнире три одиночных матча и три поединка в миксте. В общей сложности немецкий теннисист за эти три дня отыграл почти 13 часов игрового времени.

btu.org.ua