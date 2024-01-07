Элина Свитолина: «Я с нетерпением жду матча с Коко Гауфф, но главное — это мое здоровье»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не уверена, что сможет полноценно восстановиться к финальному матчу на турнире в Окленде

Украинка за четыре своих поединка на турнире провела на корте чуть более восьми часов игрового времени, тогда как ее соперница по финалу Коко Гауфф, которая моложе на десять лет, отыграла свои игры в два раза быстрее.

«Сейчас я воспринимаю каждый час отдыха, как бонус», — сказала Свитолина после полуфинальной победы над Ван Сиюй. «Мы сделаем все возможное для восстановления. Конечно, я с нетерпением жду матча с Коко Гауфф, но главное — это мое здоровье. Мой физиотерапевт должен многое сделать, и мы посмотрим, как все пойдет. Я не хочу ничего предсказывать на счет воскресенья. Сегодня я оставила на корте все силы, не думала о завтрашнем дне и просто старалась полностью отдаться матчу».

По ходу полуфинального матча Свитолина дважды обращалась за помощью врачей. После игры она сказала, что есть несколько проблем, которые ее беспокоят, но не стала углубляться в детали.

«Сегодня, в первом сете мне было очень тяжело физически, я пыталась заставить себя бороться. Одним из факторов было то, что вокруг было так много людей и все поддерживали меня, так что было очень трудно не стараться продолжать бороться и оставаться в матче. Также я знала, что и в Украине за этим поединком следило много людей. Мне было очень обидно, что я не смогла показать свой максимум в первом сете, поэтому я решила попробовать сыграть первые пару геймов во втором сете, а там уже посмотреть, как все сложится.

Конечно приятно оказаться в финале. Я не ожидала этого на старте турнира. У меня было несколько сложных матчей, я счастлива, что справилась с ними, но это отняло у меня много сил».

Финал турнира в Окленде между Элиной Свитолиной и Коко Гауфф пройдет в воскресенье 7 января и начнется в 6:00 по киевскому времени

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btu.org.ua