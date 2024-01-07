Марта Костюк: «Надеюсь, что наконец-то смогу почувствовать себя по-другому, а не просто молодой, подающей надежды звездой»

Украинская теннисистка Марта Костюк сравнила себя нынешнюю с периодом, когда она в 14 лет выиграла юниорский Australian Open, а годом позже дошла до третьего круга на взрослом австралийском «мэйджоре»

«Иногда я думаю, что очень важно вернуться назад и прожить в своей голове все те позитивные моменты, потому что я была такой другой, я была такой молодой. Это не значит, что я была лучше или хуже, просто это было другое время, и из него можно многое взять», — рассказала Марта Костюк в интервью официальному сайту Australian Open.

«Это были очень эмоциональные, очень переполняющие и очень счастливые времена. В жизни бывают моменты, когда ты действительно чувствуешь, что достиг своего пика, и именно так я себя чувствовала в те годы. Я не думаю, что так должно быть всегда и я не думаю, что это вообще возможно.

Сейчас у меня совсем другой период в жизни. Я действительно чувствую себя по-другому вне корта и на корте. Я не знаю, как сложится для меня этот год, но надеюсь, что очень хорошо. Я уже много лет в туре. Это действительно много, и я надеюсь, что наконец-то смогу почувствовать себя по-другому, а не просто молодой, подающей надежды звездой.

Мне очень интересно, что я буду чувствовать, когда начну выигрывать большие титулы, потому что это давление, которого я раньше не испытывала, и каждый справляется с ним по-своему. Сейчас я уже не чувствую особого давления, потому что для меня, честно говоря, нет никакой разницы по рейтингу, 40, 60 или 80-я в мире… Я думаю, что настоящая разница начинается, когда ты входишь в топ-10. Именно на этом уровне я хочу проверить себя, насколько стабильной я могу быть, как я могу удержаться на этом месте и не стать «чудом на один раз». Я с нетерпением жду такого давления и опыта».

btu.org.ua