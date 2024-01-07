Следить

Теннис

На Instagram Свитолиной подписаны уже 1,5 млн. пользователей — она седьмая действующая теннисистка с такой аудиторией

Instagram первой ракетки Украины один из самых популярных в женском Туре

По ходу первой игровой недели нового сезона количество пользователей, подписанных на Instagram Элины Свитолиной превысило 1,5 млн. Таким образом она стала седьмой действующей теннисисткой с такой аудиторией в этой социальной сети.

1. Наоми Осака (Япония) — 2,7 млн. подписчиков
2-3. Эмма Радукану (Великобритания) — 2,4 млн. подписчиков
2-3. Эжени Бушар (Канада) — 2,4 млн. подписчиков
4. Винус Уильямс (США) — 2,0 млн. подписчиков
5. Симона Халеп (Румыния) — 1,7 млн. подписчиков
6. Коко Гауфф (США) — 1,6 млн. подписчиков
7. Элина Свитолина (Украина) — 1,5 млн.

Отметку в 1 млн. пользователей Instagram украинки пересек в середине июня прошлого года.

На данный момент больше 1 млн. подписчиков также имеют Ига Швёнтек (1,4 млн), Онс Жабер (1,3 млн.), Арина Соболенко (1,2 млн.), Паула Бадоса (1,0 млн.)

Среди действующих украинских спортсменов Элина Свитолина занимает 4-е место

1. Александр Зинченко (футбол) — 2,6 млн.
2. Александр Усик (бокс) — 1,9 млн.
3. Михаил Мудрик (футбол) — 1,8 млн.
4. Элина Свитолина (теннис) — 1,5 млн.
5. Андрей Лунин (футбол) — 1,1 млн.

Завтра Элина Свитолина сыграет в финале турнира в Окленде и будет бороться за свой 18-й титул в карьере.

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Бокс

Усик много готовится к бою с Фьюри, — Хижняк

Баскетбол

Первый бабл Суперлиги FAVBET в 2024 году пройдет с 9 по 11 января во Львове

Бокс

ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Размажу лицо кролика Усика»

Баскетбол

Бачили фото дитячої кімнати Леброна? Там купа постерів із найкращими спортсменами часів його дитинства

Баскетбол

Леброн закинув рятівну трійку в клатчі з «Вулвз», але нібито наступив на лінію. Джеймс не міг у це повірити

Баскетбол

Бол Бол нарешті отримав нормальний ігровий час – одразу ж круто зіграв та відзначився хайлайтом після проходу

Автоспорт

Название Stake F1 Team расстроило болельщиков

Футбол

«Сиэтл» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча Зимней классики НХЛ (прямой эфир)

Автоспорт

Роберт Шварцман с оптимизмом встречает 2024 год

Теннис

Брисбен. Джорджи и Стивенс стартовали с побед, определилась первая соперница Калининой

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис