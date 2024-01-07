На Instagram Свитолиной подписаны уже 1,5 млн. пользователей — она седьмая действующая теннисистка с такой аудиторией

Instagram первой ракетки Украины один из самых популярных в женском Туре

По ходу первой игровой недели нового сезона количество пользователей, подписанных на Instagram Элины Свитолиной превысило 1,5 млн. Таким образом она стала седьмой действующей теннисисткой с такой аудиторией в этой социальной сети.

1. Наоми Осака (Япония) — 2,7 млн. подписчиков

2-3. Эмма Радукану (Великобритания) — 2,4 млн. подписчиков

2-3. Эжени Бушар (Канада) — 2,4 млн. подписчиков

4. Винус Уильямс (США) — 2,0 млн. подписчиков

5. Симона Халеп (Румыния) — 1,7 млн. подписчиков

6. Коко Гауфф (США) — 1,6 млн. подписчиков

7. Элина Свитолина (Украина) — 1,5 млн.

Отметку в 1 млн. пользователей Instagram украинки пересек в середине июня прошлого года.

На данный момент больше 1 млн. подписчиков также имеют Ига Швёнтек (1,4 млн), Онс Жабер (1,3 млн.), Арина Соболенко (1,2 млн.), Паула Бадоса (1,0 млн.)

Среди действующих украинских спортсменов Элина Свитолина занимает 4-е место

1. Александр Зинченко (футбол) — 2,6 млн.

2. Александр Усик (бокс) — 1,9 млн.

3. Михаил Мудрик (футбол) — 1,8 млн.

4. Элина Свитолина (теннис) — 1,5 млн.

5. Андрей Лунин (футбол) — 1,1 млн.

Завтра Элина Свитолина сыграет в финале турнира в Окленде и будет бороться за свой 18-й титул в карьере.

btu.org.ua