«Невероятно горжусь тобой». Гаэль Монфис поддержал Элину Свитолину после ее поражения в финале турнира в Окленде

Французский теннисист Гаэль Монфис поддержал свою супругу Элину Свитолину после ее поражения в финале турнира в Окленде

«Какая борьба! Не тот результат, которого хотелось, но я невероятно горжусь тобой, какое потрясающее начало года! ❤️

Поздравляем Коко с такой упорной победой», — написал Монфис в своих социальных сетях.

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На следующей неделе Гаэль Монфис сыграет на этих же кортах в Окленде на турнире АТР 250. Элина Свитолина следующую игровую неделю пропустит, так как снялась с соревнований в Аделаиде. Через неделю оба теннисиста выступят на Открытом чемпионате Австралии.

btu.org.ua