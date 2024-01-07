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Теннис

Рафаэль Надаль не сыграет на Australian Open

Экс-первая ракетка мира и чемпион 22-х турниров Grand Slam объявил, что не сможет выступить в Мельбурне в этом году

«Привет всем, во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня волноваться. Когда я приехал в Мельбурн, у меня была возможность сделать МРТ, и оказалось, что у меня микроразрыв мышцы, но не в той части, где была [предыдущая] травма, и это хорошая новость.

Сейчас я не готов бороться на турнире на максимально необходимом уровне в 5-сетовых матчах. Я лечу обратно в Испанию, чтобы увидеться с врачом, подлечиться и отдохнуть.

Я очень много работал в течение года ради своего возвращения в Тур и, как я всегда говорил, моя цель — выйти на свой лучший уровень через 3 месяца. Хотя для меня это печальная новость, что я не смогу сыграть перед удивительными болельщиками в Мельбурне, в целом это не такая уж и плохая ситуация, и мы все остаемся позитивно настроенными насчет продолжения сезона.

Я очень хотел сыграть здесь, в Австралии, и мне представилась возможность сыграть несколько матчей, которые сделали меня очень счастливым и добавили положительных эмоций. Спасибо всем за поддержку и скоро увидимся!», — написал испанский теннисист в своих социальных сетях.

Напомним, что Рафаэль Надаль сыграл на турнире в Брисбене, где обыграл Доминика Тима и Джейсона Кублера, после чего уступил Джордану Томпсону, не реализовав три матчбола. Испанец не участвовал в соревнованиях с прошлогоднего Australian Open из-за травмы бедра.

btu.org.ua

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