Григор Димитров о своем первом титуле с 2017 года: «Сейчас я играю лучше, чем тогда — я стал совсем другим человеком»

13-я ракетка мира Григор Димитров — об изменениях в своей игре и победе на соревнованиях в Брисбене

— Выиграть титул — очень много для меня значит. Последний раз это было давно (в 2017 году). Думаю, что игра против лучших теннисистов, намного моложе меня, это очень хороший способ для меня увидеть на каком уровне я нахожусь. Это то, чем я больше всего горжусь.

— Сравните свою теперешнюю форму с 2017 годом, стиль, то, как ты стараешься играть?

— Я думаю, что с тех пор я стал совсем другим человеком, в первую очередь. Хочу сказать, что сейчас играю лучше, чем тогда. Думаю, из-за стиля других мне также пришлось немного изменить свой, найти способ по-другому соревноваться.

Опять же, все это приходит вместе с командой. Мы должны были сесть и обсудить, например, должен ли я быть более агрессивным, больше сосредоточиться на подаче, больше на бэкхенде. Сама игра состоит из многих частей и они все должны быть на хорошем уровне.

— Рафа объявил, что ему придется сняться с Открытого чемпионата Австралии. Что вы думаете об этом?

— Да, это отстой. Что я могу сказать? Это худшее, что может быть. Надеюсь, что все не так плохо. Я несколько раз видел, как он здесь тренируется. Мне всегда нравится смотреть, как он играет, независимо от того, тренировка это или матч. Я с нетерпением ждал его возвращения. Желаю ему скорейшего выздоровления и очень надеюсь, что он вернется хотя бы на грунтовую часть сезона.

— Чувствуется, что после прошлогоднего US Open вы находитесь в фантастической форме. Вы что-то изменили? Вы упомянули, что с вами приехали ваши родители. Возможно произошли какие-то изменения в менталитете ? (родители Григора пропустили финал, из-за запланированного отлета домой).

— Я даже не знаю. Когда вы меня так спрашиваете, я не знаю, как ответить (улыбается). Уверен, если я подумаю об этом, то доберусь до сути.

Не знаю. Я просто стараюсь быть дисциплинированным настолько, насколько это возможно. Думаю, многое связано, как я уже сказал, с образом жизни, с тем, что ты делаешь и вне корта, с тем, как ты себя готовишь.

После US Open у меня был небольшой перерыв. Мне нужно было переоценить некоторые вещи в своей жизни. Я чувствовал, что физически нахожусь в хорошем состоянии, чтобы действительно, как мне казалось, пройти через множество турниров и матчей. Все, чего я хотел, — это сыграть как можно больше матчей. Так и случилось.

Думаю, это придало мне уверенности в себе. Мое тело тоже стало сильнее, плюс я как бы немного закалил свой разум, поняв, что я все еще могу играть на уровне. У меня было несколько очень хороших побед, которые немного приподняли меня в конце года. Кирпичик за кирпичиком все складывается.

Для меня приезд в Брисбен не был чем-то особенным. Я просто хотел приехать сюда и сыграть как можно больше матчей, и все. А в итоге получилось вот так. Конечно, я более чем взволнован, просто в восторге. В то же время это как символ всех этих маленьких побед, тех маленьких дней, когда я прилагал дополнительные усилия, тех маленьких повторений, которые я делал на корте, или тех маленьких повторений, которые я делал в фитнесе, возможно диета, которую я соблюдал или специальные напитки, которые я пил. Есть так много мелочей, что если собрать их все вместе, то это и будет наградой, которую ты получаешь в итоге.

Что касается родителей, то я попрощался с ними перед финальным матчем. Было очень приятно видеть их в течение последних двух-трех недель. Они должны вернуться к работе, к своей собственной жизни. Постараюсь делать все возможное, чтобы встречаться с ними чаще в течение года.

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