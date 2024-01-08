Канберра. Паррисас Диас выиграла свой первый титул с 2021 года

Нурия Паррисас Диас стала чемпионкой на турнире WTA 125 в Австралии

Канберра, Австралия • 1-6 января • хард • $164,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Нурия Паррисас Диас (Испания) — Гарриэт Дарт (Великобритания) 6:4, 6:3

Испанская теннисистка сравняла счёт в личных встречах с Дарт, одержав над британкой вторую победу. На пути к трофею в Канберри Паррисас Диас проиграла только один сет.

Путь к победе:

R32: Селин Неф (Швейцария, Q) 6:3, 6:1

R16: Камилла Рахимова (-, 5) 6:4, 0:6, 6:3

QF: Осеан Додан (Франция, 3) 6:2, 3:1 (отказ)

SF: Клара Таусон (Дания) 6:4, 7:6(4)

FR: Гарриэт Дарт (Великобритания) 6:4, 6:3

Паррисас Диас выиграла свой первый титул с 2021 года, когда становилась победительницей на турнирах WTA 125 в Бостаде и Колумбусе. Благодаря победе в столице Австралии 32-летняя испанка поднялась на 107-е место в рейтинге (+16).

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