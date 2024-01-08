«Мы были в сантиметре от титула, но это теннис». Сборная Польши прокомментировала поражение в финале United Cup

Игроки и капитан сборной Польши ответили на вопросы журналистов после финального поединка United Cup против Германии

— Томаш, очевидно, что это был не тот результат, которого вы хотели бы сегодня, но вы должны гордиться командой на этой неделе и тем, чего она достигла.

Капитан Томаш Викторовски: Я очень горжусь ими, всей командой, потому что все отлично поработали. Все могло сложиться иначе — мы были в сантиметре от титула, но это теннис. Это спорт. Германия провела эпическую битву вчера и сегодня. Это было отличное шоу. Я чувствую, что у нас есть шанс вернуться сильнее в следующем году.

— Как вы считаете, чем отличался сегодняшний поединок смешанного парного разряда от предыдущих?

Хуберт Хуркач: Безусловно отмечу Сашу (Зверева), он подавал очень хорошо. Ига принимала подачу лучше, чем я. Так что все было не так плохо (улыбается). Во втором сете мы нашли ритм, я чувствовал, что мы набираем обороты, однако соперники отыграли несколько хороших розыгрышей в начале решающего тай-брейка, и просто, знаете, все пошло не так, как мы хотели.

— Хуберт, расскажите об одиночном поединке. Это был удивительный матч. Как вы его оцените?

Хуберт Хуркач: Знаете, игра с Сашей — это всегда битва. Он действительно отличный соперник. Сегодня в концовке он был более лучшим игроком, мне хотелось бы принимать немного получше. У меня было несколько возможностей, но я их не реализовал. Поэтому нужно сделать выводы из этого и продолжать работать.

— Что вы оба вынесли из этой недели для себя в преддверии Открытого чемпионата Австралии? Какие у вас планы на следующие несколько дней до начала Открытого чемпионата Австралии?

Хуберт Хуркач: Было хорошо понять, на каком ты уровне и что нужно немного улучшить, над чем поработать за неделю до начала Аustralian Open. Да, я хотел выиграть, пожалуй, даже больше, чем вся сборная Польши, поэтому, сейчас немного разочарован (улыбается).

Ига Швёнтек: Ну, я наверное приму во внимание результаты моих одиночных матчей, но я счастлива, что сыграла очень солидно. Рада, что всё, над чем я работала, на самом деле улучшилось.

Смешанный парный разряд — это всегда отличный урок для меня. Уверена, что игра с Хуби поможет нам в будущем. Так что любой матч — это отличный шанс для нас учиться. Добавлю, что я рада, что у нас нет супер-тайбрейков в одиночном разряде (улыбается).

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