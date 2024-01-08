Напарница Костюк на Australian Open снялась с турнира в этом году

Елена-Габриэла Русе не выступит на Открытом чемпионате Австралии

Румынская теннисистка не сможет принять участие на первом «мэйджора» сезона из-за разрыва мышц живота.

Русе должна была стартовать на следующей неделе в квалификации турнира, а также сыграть с украинкой Мартой Костюк в парном разряде. Напомним, что в прошлом году теннисистки смогли дойти до полуфинала.

На этой неделе Русе выступила на турнире WTA 250 в Окленде, где начинала участие с квалификации. В первом круге основной сетки румынка уступила Эмме Радукану, которая вернуалсь в Тур после восьмимесячной паузы.

btu.org.ua