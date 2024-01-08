Окленд. Монфис за 2,5 часа проиграл в первом круге, не подав на матч в решающем сете

Результаты первого игрового дня на турнире АТР 250 в Окленде

Окленд, Новая Зеландия • 8-13 января • хард • $739,945

Действующий чемпион: Ришар Гаске (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Фабиан Марожан (Венгрия) — Гаэль Монфис (Франция) 6:4, 6:7(6), 7:6(4)

Александр Мюллер (Франция, Q) — Бенжамен Бонзи (Франция) 6:3, 7:5

Таро Даниэль (Япония) — Александр Вукич (Австралия) 7:5, 7:5

Нуно Боржеш (Португалия) — Алекс Микельсен (США, Q) 0:6, 7:6(6), 6:3

Даниэль Альтмайер (Германия) — Маркос Гирон (США) 7:6(5), 6:2

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Кристофер Юбэнкс (США, 5) 7:6(5), 6:2

Алехандро Табило (Чили, Q) — Борна Гойо (Хорватия) 1:6, 6:3, 6:2

Люка ван Аш (Франция, Q) — Джей Джей Вульф (США) 6:4, 6:2

Гаэль Монфис провел первый матч в 2024 году. Французский теннисист отыграл два матчбола на тай-брейке второго сета, после чего не сумел подать на матч в решающем сете, при счете 5:4. Поединок продолжался чуть более 2,5 часов.

Напомним, что на прошлой неделе на этих кортах проходил женский турнир, в финале которого вчера Элина Свитолина уступила Коко Гауфф.

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