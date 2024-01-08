Паула Бадоса: «Хочу вернуть свой прежний уровень как можно скорее»

26-летняя теннисистка прокомментировала своё возвращение после травмы спины, из-за которой пропустила большую часть прошлого сезона

«Очень взволнована от перспективы своего возвращения в начале года. Хочу вернуть свой прежний уровень как можно скорее. Знаю, что в начале будет трудно, ведь я не играла много месяцев.

Травма, которую я получила не очень поддается контролю, потому что в начале я думала, что если буду больше времени заниматься лечением, то быстрее восстановлюсь. Потом я поняла, что нужно просто набраться терпения и позволить всему зажить само собой.

Процесс был чрезвычайно сложным, особенно психологически для меня, чтобы осознать все эти изменения. Я всегда говорю, что обожаю играть в теннис, люблю соревноваться, и вдруг мне пришлось полностью прекратить это и начать жизнь, которую нельзя считать даже обычной. Я была вынуждена провести много времени на диване. Представьте себе, насколько это было скучно».

В первом раунде Adelaide International экс-второй ракетке мира Пауле Бадосе будет противостоять американка Бернарда Пера (№69 WTA), которая попала в основную сетку соревнований в статусе «лаки-лузера».

btu.org.ua