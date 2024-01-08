Рейтинг ATP. Де Минор — первый австралиец в топ-10 с 2006 года, Зверев обошел Циципаса

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг

Победитель United Cup в составе сборной Германии Александр Зверев на этой неделе поднялся на 6-е место (+1), опередив Стефаноса Циципаса. Впервые в десятку сильнейших попал 24-летний австралиец Алекс де Минор, который стал первым представителем своей страны в топ-10 после Ллейтона Хьюитта в 2006 году. На прошлой неделе на United Cup де Минор вместе со сборной Австралии дошел до полуфинала и обыграл Новака Джоковича в четвертьфинале.

Чемпион турнира в Брисбене Григор Димитров поднялся на этой неделе на 13-е место (+1)

Топ-10 рейтинга ATP на 08.01.2024:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11 055 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8 855 очков

3. Даниил Медведев (-) — 7 555 очков

4. Янник Синнер (Италия) — 6 490 очков

5. Андрей Рублёв (-) — 5 010 очков

6. Александр Зверев (Германия) — 4 275 очков (+1)

7. Стефанос Циципас (Греция) — 4 025 очков (-1)

8. Хольгер Руне (Дания) — 3 815 очков

9. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 320 очков (+1)

10. Алекс де Минор (Австралия) — 2 950 очков (+2)

• Рейтинг ATP. Сачко остается первой ракеткой Украины, Урсу обновил личный рекорд в рейтинге ATP

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

10. Алекс де Минор (+2)

18. Николас Ярри (+1)

20. Адриан Маннарино (+2)

26. Себастиан Баэс (+2)

35. Артур Фис (+1)

36. Роман Сафиуллин (+3)

37. Себастьян Офнер (+6)

64. Павел Котов (+3)

97. Алекс Миккельсен (+5)

> РЕЙТИНГ ATP на 08 января 2024 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 08 января 2024 года | парный разряд

btu.org.ua