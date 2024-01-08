Теннис
Рейтинг ATP. Де Минор — первый австралиец в топ-10 с 2006 года, Зверев обошел Циципаса
Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг
Победитель United Cup в составе сборной Германии Александр Зверев на этой неделе поднялся на 6-е место (+1), опередив Стефаноса Циципаса. Впервые в десятку сильнейших попал 24-летний австралиец Алекс де Минор, который стал первым представителем своей страны в топ-10 после Ллейтона Хьюитта в 2006 году. На прошлой неделе на United Cup де Минор вместе со сборной Австралии дошел до полуфинала и обыграл Новака Джоковича в четвертьфинале.
Чемпион турнира в Брисбене Григор Димитров поднялся на этой неделе на 13-е место (+1)
Топ-10 рейтинга ATP на 08.01.2024:
1. Новак Джокович (Сербия) — 11 055 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) — 8 855 очков
3. Даниил Медведев (-) — 7 555 очков
4. Янник Синнер (Италия) — 6 490 очков
5. Андрей Рублёв (-) — 5 010 очков
6. Александр Зверев (Германия) — 4 275 очков (+1)
7. Стефанос Циципас (Греция) — 4 025 очков (-1)
8. Хольгер Руне (Дания) — 3 815 очков
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 320 очков (+1)
10. Алекс де Минор (Австралия) — 2 950 очков (+2)
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Личные рекорды теннисистов из топ-100:
10. Алекс де Минор (+2)
18. Николас Ярри (+1)
20. Адриан Маннарино (+2)
26. Себастиан Баэс (+2)
35. Артур Фис (+1)
36. Роман Сафиуллин (+3)
37. Себастьян Офнер (+6)
64. Павел Котов (+3)
97. Алекс Миккельсен (+5)
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