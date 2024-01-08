Теннис
Рейтинг WTA. Швёнтек проводит 85-ю неделю на первой строчке, Рыбакина обошла Гауфф и стала третьей ракеткой мира
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг
Ига Швёнтек начинает свою 85-ю неделю в статусе первой ракетки мира. На прошлой неделе, на командном турнире United Cup, Ига Швёнтек получила награду «Самый ценный игрок».
В десятке сильнейших произошло только одно изменение: чемпионка турнира в Брисбене Елена Рыбакина поднялась на третье место и обошла чемпионку турнира в Окленде Коко Гауфф.
ТОП-10 рейтинга WTA на 08.01.2024
1. Ига Швёнтек (Польша) — 9 880 очков
2. Арина Соболенко (-) — 8 905 очков
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6 811 очков (1)
4. Коко Гауфф (США) — 6 660 очков (-1)
5. Джессика Пегула (США) — 5 905 очков
6. Онс Жабер (Тунис) — 4 076 (очков)
7. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3 966 очков
8. Мария Саккари (Греция) — 3 770 очков
9. Каролина Мухова (Чехия) — 3 590 очков
10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2 945 очков
Личные рекорды теннисисток из топ-100:
13. Чжан Циньвэнь (+1)
39. Варвара Грачева (+3)
42. Татьяна Мария (+1)
73. Юань Юэ (+4)
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