Рейтинг WTA. Швёнтек проводит 85-ю неделю на первой строчке, Рыбакина обошла Гауфф и стала третьей ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг

Ига Швёнтек начинает свою 85-ю неделю в статусе первой ракетки мира. На прошлой неделе, на командном турнире United Cup, Ига Швёнтек получила награду «Самый ценный игрок».

В десятке сильнейших произошло только одно изменение: чемпионка турнира в Брисбене Елена Рыбакина поднялась на третье место и обошла чемпионку турнира в Окленде Коко Гауфф.

ТОП-10 рейтинга WTA на 08.01.2024

1. Ига Швёнтек (Польша) — 9 880 очков

2. Арина Соболенко (-) — 8 905 очков

3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6 811 очков (1)

4. Коко Гауфф (США) — 6 660 очков (-1)

5. Джессика Пегула (США) — 5 905 очков

6. Онс Жабер (Тунис) — 4 076 (очков)

7. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3 966 очков

8. Мария Саккари (Греция) — 3 770 очков

9. Каролина Мухова (Чехия) — 3 590 очков

10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2 945 очков

Личные рекорды теннисисток из топ-100:

13. Чжан Циньвэнь (+1)

39. Варвара Грачева (+3)

42. Татьяна Мария (+1)

73. Юань Юэ (+4)

> РЕЙТИНГ WTA на 08 января 2024 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 08 января 2024 года | парный разряд

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