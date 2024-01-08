Сачко остается первой ракеткой Украины, Урсу обновил личный рекорд в рейтинге ATP

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов

Виталий Сачко остается лидером украинского мужского тенниса и занимает на этой неделе 169-е место в мировой классификации. На две строчки поднялся Илья Марченко — 218-е место. Алексей Крутых потерял три позиции и занимает 298-е место.

Свой личный рейтинговый рекорд на этой неделе обновил Вадим Урсу — 441-е место (+20).

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе сохранил за собой 64-е место. Владислав Манафов поднялся на 108-е место, а Олег Приходько опустился на 206-е место (-4).

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