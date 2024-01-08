United Cup. Сборная Германии стала новым победителем турнира, обыграв Польшу

На командном турнире в Австралии состоялся решающий матч

Перт/Сидней, Австралия • 29 декабря — 7 января • хард • $10,000,000

Действующие чемпионы: сборная США

Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка

ФИНАЛ

ПОЛЬША 1-2 ГЕРМАНИЯ

Ига Швёнтек — Анжелик Кербер 6:3, 6:0

Хуберт Хуркач — Александр Зверев 7:6(3), 6:7(6), 4:6

Ига Швёнтек/Хуберт Хуркач — Лаура Зигемунд/Александр Зверев 4:6, 7:5, 4-10

Немецкие теннисисты вышли в плей-офф из своей группы со второго места благодаря дополнительным показателям.

Вчера в полуфинальном матче против Австралии Анжелик Кербер отыграла два матчбола во встрече с Айлой Томлянович, а затем в решающем матче в миксте Лаура Зигемунд и Александр Зверев отыграли ещё два матчбола.

Сегодня Зверев дважды был в мяче от поражения его команды, однако не дал победить Хуберту Хуркачу.

Отметим, что Ига Швёнтек получила приз самого ценного игрока (MVP) на United Cup, выиграв все свои пять одиночных матчей, а также одержав две победы в миксте из трёх сыгранных матчей (все с Хуркачем).

Сборная Польши получила первый номер посева на командном турнире, а Германия была 16-й сеяной из 18 участников.

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